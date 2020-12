Natale, tutto pronto a Deruta per l'accensione dell'albero in ceramica più grande del mondo

Tutto pronto a Derura per l'accensione dell'albero di Natale in ceramica più grande del mondo. L'evento è in programma domani (giovedì 10 dicembre) alle ore 17.30 e ad accendere l'albero sarà il Prefetto di Perugia Armando Gradone, presentre insieme al sindaco Michele Toniaccini, ai rappresentanti della Pro Deruta, agli artigiani ceramisti e al personale sanitario impegnato in queste settimane nel fronteggiare l'emergenza coronavirus.