Natale tra i frantoi dell'Umbria: tante iniziative all'insegna dell'Ulivo Day, vero protagonista della nostra regione

In Umbria la parola d'ordine, anche in vista del Natale, è "ulivo". Nei frantoi dell’Umbria aderenti al Movimento Turismo dell’Olio, infatti è in programma dal 4 dicembre, l’Ulivo Day in versione natalizia, con visite ai frantoi, passeggiate negli uliveti, degustazioni e laboratori guidati di olio e prodotti tipici del territorio, momenti conviviali per gustare le eccellenze locali in abbinamento all’olio e al vino con la possibilità di acquistare, direttamente dal produttore regali gustosi e di qualità da far trovare sotto l’albero.

La festa durerà fino al 2 gennaio 2022, secondo il calendario di iniziative previsto da ciascun frantoio. Parteciperanno all’Ulivo Day a Natale l’azienda agraria Clarici di Foligno, la società olearia Conti TONI di CIGOLI di Trevi, l’azienda agraria Decimi a Bettona, Italyheart, il frantoio dell’olio buono di Amelia, il frantoio Loreti di Gualdo Tadino, e il frantoio Petasecca Donati di Bevagna.

“L’appuntamento con Ulivo Day a Natale ci accompagna con gusto verso la fine di questo primo anno di attività del Movimento Turismo dell’Olio - . ha spiegato il Presidente del consorzio, il Conte Franco Silvano Toni di Cigoli - Un anno in cui, malgrado la situazione emergenziale ancora in corso, abbiamo avviato diverse e importanti azioni a favore dell’oleoturismo, dei frantoi e del territorio regionale. Azioni che proseguiranno e si rafforzeranno ulteriormente nel 2022, grazie all’impegno delle aziende socie e di tutto lo staff del Movimento.”

Olio extra vergine di oliva, ma anche vino e le eccellenze della tradizione locale a tavola saranno protagonisti anche nelle Cantine Aperte a Natale del Movimento Turismo del Vino Umbria nei fine settimana dell’11, 12 e 18, 19 dicembre. I programmi delle singole aziende sono disponibili sulla pagina Fb www.facebook.com/MovimentoTurismoOlioUmbria/