Natale solidale, anche Avis Magione dà appuntamento a grandi e piccoli per un momento di festa e beneficienza

Immancabile all'appunatmento con la solidarietà in occasione delle festività natalizie, anche Avis Magione farà la sua parte. Somenica 11 e sabato 17 dicembre, infatti, il sodalizio magionese dà appuntamento a tutti ma specialmente ai piccoli in Piazza Carpine dove è atteso niente di meno che Babbo Natale. Al simpatico uomo rosso i bambini potranno consegnare le proprie letterine e divertirsi con alcuni laboratori organizzati dalle associazioni locali; non mancheranno musica tradizionale natalizia, zampognari, presepi, caldarroste e cioccolata calda per tutti.

Avis Magione sarà presente con uno stand informativo dove saranno disponibili gadget dell’Associazione e sarà possibile partecipare una raccolta fondi ad offerta libera, che vedrà tutto il ricavato devoluto alla sezione AIDO cittadina.