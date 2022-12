Al Cerp della Paolina “NATALE in ROCCA”: un mercatino di Natale della solidarietà, l'8 dicembre arriva Babbo Natale per i bimbi

Un mercatino di Natale della solidarietà per raccogliere fondi da destinare e devolvere in beneficenza alla Caritas della Parrocchia di Santo Spirito e alla Comunità di Sant’Egidio. “NATALE in ROCCA”, questo è il titolo e si terrà presso il Cerp (Centro Espositivo della Rocca Paolina) da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, dalle 10,30 alle 19. Organizzato e promosso dall’Accademia Focus, con la partnership dell’Avis Comunale di Perugia, della Comunità di S.Egidio, dell’Assicurazione Vittoria, dell’Istituto IIS Cavour Marconi Pascal e del Poggio degli Aquiloni, con il patrocinio di Provincia, Comune e Università di Stranieri di Perugia.

La sua presentazione è avvenuta nella giornata odierna (venerdì) presso il palazzo della Provincia (Sala Falcone Borsellino) e a rappresentare l’ente provinciale la consigliera Maria Letizia Michelini che si è detta “lieta di ospitare questa iniziativa che lega il Natale a momenti di solidarietà e questo ne costituisce un valore aggiunto”. L'assessore comunale con delega alle Politiche Sociali Edi Cicchi ha evidenziato “l’importanza di lavorare in rete a beneficio dell'intera comunità e soprattutto dei soggetti più fragili. È un valore fondamentale affinché la collettività sia coesa”.

Per conto di Avis Perugia è intervenuta Rita Nesta specificando che l’associazione già dallo scorso anno ha abbracciato questa iniziativa. Anche per Nesta “è importante fare rete per non disperdere le energie”. Paola Viscoso, per conto dell’IIS Cavour Pascal Marconi, ha sottolineato come per i ragazzi sia importante non solo il sapere, ma anche il donare. Anche per Maria Serafini (Vittoria Assicurazioni) “è giusto avvicinare i giovani ad esperienze diverse”.

Nel programma degli eventi l’8 dicembre ci sarà “l’incontro di Babbo Natale con i bambini” (dalle ore 15,00 alle ore 18,00), il 9 dicembre ci sarà la lettura delle “Favole di Natale” (dalle ore 15,00 alle ore 18,00) e il 10 dicembre il “Concerto di Natale” con il Coro Octava Aurea, accompagnato da un ensemble di archi (ore 18,00 presso la Sala Consiliare della Provincia di Perugia).