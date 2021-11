Il Natale è più bello se si compie un gesto di solidarietà: le proposte di Avanti Tutta Onlus

Natale diventa carico di significato quando si compie un gesto concreto di solidarietà, specialmente con chi, intorno a noi, vive situazioni difficili a causa della malattia.

Allora cosa c'è di più bello che contribuire all'operato di chi, da anni, sostiene i malati oncologici e i loro familiari? Anche quest'anno, in occasione del Natale, infatti è possibile acquistare i panettoncini di Avanti Tutta, da 100 gr. (con un contributo di 5 euro) e i panettoni da 750 gr. (con un contributo di 25 euro), prodotti con cura artigianale e rigorosamente a Km zero.

Il contributo raccolto aiuterà l'associazione fondata dall'indimenticato Leo Cenci a sostenere i progetti di vicinanza ai malati, in particolare sosterrà l'opera di riqualificazione della sala d'attesa del Day Hospital oncologico dell'Ospedale di Perugia, che Avanti Tutta finanzierà interamente.



Per acquistare i panettoni e i panettoncini è possbilie visitare i seguenti link:

https://www.avantitutta.org/panettoni

https://www.avantitutta.org/panettoncini