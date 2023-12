Il Natale Perfetto alla scoperta dei presepi dei borghi

Prezzo non disponibile

Il Natale “perfetto” di Perugia, non può prescindere dal fascino e dalle suggestioni dei suoi borghi storici.

Immergersi negli stretti vicoli del centro storico, alla scoperta di scorci mozzafiato e di angoli ameni della città, può essere un’esperienza unica che richiama il Natale di una volta, fatto di tradizioni, di incontri, di momenti conviviali. Dunque un Natale “slow”, ma solo all’apparenza.

Tra le proposte più suggestive c'è la manifestazione “Presepi nei Borghi”.

L’Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, propone la tradizionale “Via dei Presepi” in Corso Bersaglieri. Una ricchissima rassegna di Presepi, giunta alla sua 10° edizione, dove si possono ammirare, tra gli altri il Presepe monumentale città di Perugia interamente realizzato in gesso con i principali monumenti della città; il “Presepe antico, con statuine realizzate a mano nel corso dell’800; il Presepe delle Regioni d’Italia, con più di 100 statuine in abiti tipici tradizionali; la grotta della Natività; il grande Presepe meccanizzato del Borgo con il percorso di avvicinamento alla Natività.

Novità di quest’anno, la Cereria medievale, dove si può assistere alla realizzazione di presepi in cera naturale e oggetto natalizi.

L’Associazione Borgobello, propone un ricco programma di iniziative a favore della Pace. Nella chiesa di San Giuseppe, ai Tre Archi, verranno esposti il Presepe di carta ed erba e la Natività della collezione privata della famiglia Egidi.

L’Associazione Priori, ha realizzato lungo via dei Priori un percorso alla scoperta dei tanti presepi allestiti da artisti, artigiani, residenti e bambini nei luoghi più suggestivi del borgo.

Anche quest’anno verrà allestito il tradizionale Presepe nella Nicchia in piazzetta Santo Stefano realizzato da Monica Grelli artigiana artista.

L’Associazione Rione Porta Eburnea organizza visite guidate ai presepi nascosti nelle principali chiese del quartiere. Si potranno visitare i presepi collocati nella chiesa di San Michele in Porta Eburnea, convento di Sant’Antonio, chiesa di Santo Spirito fino ad arrivare al monumentale presepe napoletano della chiesa di Santa Giuliana.

Durante il tour, la guida condivide aneddoti e storie legate all'importanza della cultura locale.

Infine, l’Associazione Vivi il Borgo di Porta Sant’Angelo, inaugura la mostra “Il Gioco dei destini incrociati”, esposizione di carte di tarocchi con una varietà incredibile di stili artistici e disegni unici.

Per seguire il ricchissimo programma dei Borghi è consultabile il sito web borghicentrostoricoperugia.it dove sono riportati tutti gli eventi natalizi organizzati dalle Associazioni del Tavolo dei residenti del centro storico.