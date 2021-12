Natale in Umbria, a Magione musica dal vivo e assaggi offerti dai commercianti

Musica dal vivo e degustazioni natalizie offerte dalle attività locali domenica 12 dicembre, dalle 17 alle 20, per l’iniziativa “Natale a Magione” promossa dai commercianti.

Musica dal vivo potrà essere ascoltata in corso Marchesi, altezza scalinata, con il duo Andrean Zarkovic e Valentina Gentile (piano e voce) e in viale Umbria con Freddy Wales (chitarra e voce). Le degustazioni sono offerte, nel centro storico, da: La meglio gioventù, Gelateria Sottozero, Ex-Arthur Rimbaud café, La cucineria del frontone, La Cantinaccia, Bistrò 1970; in viale Umbria al Copper 23.

Per sottolineare l’unità di intenti di tutte le attività locali foto di gruppo davanti al palazzo comunale con tanto di cappellino da Babbo Natale.

“Il commercio a Magione ha una storia centenaria – commentano gli organizzatori –. A negozi di famiglie storiche si sono unite nuove attività che mantengono quell’impronta di professionalità e accoglienza che li ha sempre differenziati. Domenica è la prima di altre occasioni che ci vedranno insieme”.