Natale, i ragazzi si stringono intorno all’Albero di Castiglione

Collaudato il format che ha già portato a Castiglione del Lago per partecipare a “Luci sul Trasimeno” migliaia e migliaia di visitatori, la settimana che si va concludendo è stata caratterizzata dal convinto abbraccio dei ragazzi delle scuole del territorio al grande albero di Natale in acqua, il più grande del mondo. Martedì è toccato agli studenti di Città della Pieve e di Castiglione del Lago attraversare il “Percorso dell’Albero” con l’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che ha voluto dedicare entrambe le accensioni a Giulia giovane ragazza di Sanfatucchio, recentemente scomparsa. Il toccante momento ha rappresentato anche un’occasione per soffermarsi insieme sull’importanza della scuola per la crescita personale dei ragazzi e al tempo stesso sulla necessità di individuare sempre più momenti di condivisione sia delle cose belle, come possono appunto essere le Festività, sia le tante problematiche che purtroppo ruotano attorno ai giovani. Altre iniziative si sono succedute per sensibilizzare i giovani e non solo sulle tematiche della disabilità e del diritto all’inclusione e nel pomeriggio di sabato si è svolto un evento di beneficenza dia cura degli “Ant8supporters”, che hanno donato alla sciuola primaria di Castiglione del Lago materiale didattico

“Luci sul Trasimeno” è però chiaramente proiettato al lungo weekend di Natale, quando è atteso l’arrivo di turisti da tutta Italia sia per ammirare l’albero dei record con i suoi 1.080 metri di lunghezza, 50 metri di larghezza, oltre 7.000 metri di cavo, 166 pali portanti e ben 2.400 luci perimetrali alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; sia per partecipare alla miriade di iniziative collaterali che tra domenica, il 25 dicembre e nel giorno di Santo Stefano coinvolgeranno tutta Castiglione del Lago.

Oltre al consolidato Mercatino natalizio, alla divertente Pista di pattinaggio su ghiaccio, alla frequentatissima “Piazzetta del Gusto” per assaporare i prodotti del territorio castiglionese e non solo, continua la gettonata mostra “Castiglione del Lego” dedicata nella Sala Preconsiliare di Palazzo della Corgna alle costruzioni più amate al mondo. Così come proseguono l’inedita mostra “Presepi d’arte e di luci - la Natività nella storia dell’arte” con un omaggio a Gerardo Dottori (nelle stanze del Palazzo comunale il cui accesso è inserito nel biglietto di ingresso al “Percorso dell’Albero al costo di 8 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino a 12 anni entrano gratuitamente) e il videomapping natalizio immersivo targato Int.Geo.Mod. Perugia all’interno della Rocca del Leone, il programma prevede il 24 dicembre alle ore 21 nella Sala concerti “F. Marchesini” della castiglionese Scuola di Musica del Trasimeno il Concerto di Natale dell’Orchestra giovanile. Martedì 26, invece, altro Concerto di Natale del gruppo corale “La Schola Cantorum” diretto da Loretta Torello e con l’organista Piroska Boldizsar. Nella vicina Pozzuolo Umbro, poi alle 17.30 e alle 20 il Presepe Vivente, appuntamento tradizionale nelle vie della cittadina.

Giova ricordare che “Luci sul Trasimeno”, poi proseguirà ininterrottamente fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con una parentesi in quel di Deruta mercoledì 27, alle ore 18, quando sarà rinsaldato anche alla presenza del Sindaco Matteo Burico e dei rappresentanti dell’Avis di Castiglione del Lago, della locale Pro Loco e dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago” il gemellaggio con la città della ceramica e i relativi eventi natalizi.