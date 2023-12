All’Emisfero di Perugia è tutto pronto per un Natale coi fiocchi

Arriva a Perugia un Natale da sogno tra eventi, spettacoli e interessanti iniziative per grandi e piccini: in una location esclusiva sarà possibile vivere la magica atmosfera delle feste all'insegna del divertimento e dello shopping insieme alle persone più care!

Un magico Natale al Centro Commerciale Emisfero di Perugia

Al Centro Commerciale Emisfero la magia del Natale è già arrivata, dal 2 dicembre al 6 gennaio, un ricco calendario di eventi accompagnerà gli ospiti per il Centro grazie alle tante attività proposte: sabato 2, dalle 15 alle 19, arriva “Christmas Cake Design”: un laboratorio per creare una decorazione natalizia in pasta di zucchero con la cake designer Angelica Martinetti! L’evento è gratuito ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.

Si prosegue venerdì 8, dalle 16 alle 19. Babbo Natale racconterà ai bambini le sue magiche storie. Sabato 9, dalle 16 alle 19, spazio al gusto, con una degustazione di cioccolata calda offerta dalle Nataline. Domenica 10, per chiudere il weekend in bellezza, i bimbi potranno farsi una foto con Babbo Natale e scrivergli una dolce letterina con i loro desideri; trucccabimbi con Mamma Natale.

Domenica 17, dalle 16 alle 19, i bambini potranno vivere la magia del Natale con il teatro dei burattini, la caccia agli Elfi e la super tombolata! Lunedì 18, dalle 16 alle 19, verrà allestito un laboratorio per decorare le palline di Natale, mentre Minnie e Topolino regaleranno sculture di palloncini e faranno tante foto ricordo. Sabato 23, dalle 16 alle 19, arriva la Liber-Bici natalizia, la libreria a pedali che porta in Galleria bellissime storie e spettacoli di Natale.

Dall’8 al 24 dicembre torna anche il servizio di confezionamento gratuito dei pacchi regalo, in collaborazione con la Croce Rossa.

Laboratori in lingua inglese

E per finire c’è un’altra grande sorpresa: sabato 2, 9, 16 e 23 dicembre dalle 10.30 alle 12 si terranno dei laboratori in lingua inglese per i bimbi dai 4 ai 10 anni, un evento gratuito in collaborazione con la scuola Kids&Us. Si comincia sabato 2 con i simpatici lavoretti natalizi di Arts&Crafts, sabato 9 laboratorio di cucina Little Chef, sabato 16 laboratorio di lettura Storytelling, sabato 23 torna il laboratorio di cucina Little Chef.

Insomma, gli ingredienti per una festa perfetta ci sono tutti, il Centro Commerciale Emisfero vi aspetta numerosi in via Settevalli a Perugia!