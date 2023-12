Natale, con il Comitato Daniele Chianelli e i vigili del fuoco Babbo Natale arriva dall'alto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" festeggerà il Natale con i bimbi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e con i piccoli ospiti del Residence "Daniele Chianelli". Anche quest'anno il Natale sarà spettacolare in collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco.

Grazie al Comando dei Vigili del Fuoco e all'associazione Gianluca Pennetti Pennella, Babbo Natale farà il suo ingresso al Reparto di Oncoematologia pediatrica dalle finestre dell'ospedale, per regalare ai bambini una bellissima sorpresa e distribuire loro i doni che hanno richiesto nelle letterine. Lo stesso spettacolo, poi, si svolgerà al Residence "Daniele Chianelli" con una bellissima festa, tanta musica e la consegna dei regali. Presenti anche i calciatori del Perugia Calcio.

Appuntamento alle 15