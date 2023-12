Vigilia di Natale a tutto funky con dj RasMeo e Cinzia Caldei

Dj set aspettando il Natale sulle note della disco-funky dei mitici anni Settanta e Ottanta Dietro la consolle a mettere un “pezzo” dietro l’altro di quelli che hanno fatto la storia della musica e del costume di intere generazioni, un Dj di lunga carriera, Roberto Massetti, in arte “RasMeo” e per la prima volta, Cinzia Caldei, “artigiana-artista” protagonista spesso con le sue creazioni nei mercatini e fiere della vallata. I due nella vita sono amici con la passione per la musica disco, funky da sempre ed ora si cimentano insieme per la prima volta con il mixer. Teatro della attesa esibizione sarà, nel pomeriggio di domenica 24 dicembre, a partire dalle 17, il centro commerciale Belvedere nel quartiere Madonna del Latte. Lui, Roberto Massetti, tifernate “doc” e Dj di successo cresciuto ai ritmi inconfondibili della dance music, fino alla passione di una intera carriera, la musica Afro, lo scorso anno ha festeggiato 60 anni ed ora si cimenta con una performance emozionante con al fianco una debuttante che oltre che essere sua grande amica ha condiviso con lui amore e passione per la musica da sempre. “Sarà un emozione essere accanto a Cinzia dietro la consolle per scegliere i brani piu’ belli della nostra vita nella speranza di vedere assieme a noi tanta gente che ha la stessa passione e vuole trascorrere qualche momento in allegria e scambiarsi gli auguri di Natale”, parola di “RasMeo” 61 anni di cui oltre 30 impiegati a destreggiarsi fra piatti e puntine prima e ritrovati hi-tech,, cresciuto professionalmente alla fine degli anni ’70 con i maestri dell’epoca, “Banana”, Graziano, Marco “Romolino” Cesari ed altri ancora che gli hanno insegnato a guardare prima di tutto “in pista la gente divertirsi” e poi il piatto con la puntina sul disco e il pollice sull’altro.