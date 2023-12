Natale con le Infiorate di Spello con il calendario “Maestri del petalo” 2024

L’anno che ha segnato il traguardo dei sessant’anni del Concorso delle artistiche Infiorate di Spello si chiude con la dodicesima edizione del calendario fotografico “Maestri del petalo 2024”, che è ormai diventato un classico del Natale nella città dei fiori e del Pintoricchio. Secondo il format tradizionale, il calendario propone, mese dopo mese alcune delle più belle infiorate realizzate nel 2023, immortalate da Gianni Donati in qualche dettaglio di esemplare precisione e bellezza cromatica e, da quest’anno, anche nella loro interezza per restituire il significato simbolico dell’opera e l’emozione della domenica mattina, all’alba, nelle poche ore che precedono la processione del Corpus Domini.

La presentazione del calendario si è svolta domenica 17 dicembre nella sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. Hanno partecipato il sindaco Moreno Landrini, il presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti e la vicepresidente Carla Ballarani, gli assessori comunali Guglielmo Sorci per i grandi eventi e Irene Falcinelli per il turismo e la cultura. Presente come di consueto anche il presidente della Pro Loco di Spello Fabrizio De Santis e numerosi infioratori.

La presentazione è stata un’occasione per lo scambio degli auguri di Natale tra i soggetti che partecipano attivamente alle infiorate. E non solo. Sono state infatti ricordate le iniziative speciali organizzate per celebrare i sessant’anni del concorso delle Infiorate: un convegno sulle radici storiche delle infiorate in Italia, con la partecipazione dell’Associazione nazionale Città delle Infiorate e i rappresentanti delle infiorate di Genzano (Rm) e di Noto (Sr), un foulard ecologico (per tessuto e tinte) in tiratura limitata raffigurante l’unica infiorata del 2021, ancora in piena pandemia, realizzato dal noto stilista Claudio Cutuli. E, per finire, la recente trasferta a Milano che tanto ha affascinato le migliaia di visitatori presenti alla Fiera di Rho per l’Artigiano in fiera. Per quanto riguarda l’anno futuro, l’Associazione è già al lavoro per la prossima infiorata del Corpus Domini, il 1° e 2 giugno 2024, in attesa del rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione previsto a settembre.

Il calendario Maestri del petalo 2024, al prezzo invariato di 10 euro, è già disponibile al Museo delle Infiorate e alla Pro Loco di Spello e potrà essere acquistato anche tramite prenotazione Facebook o email (info@infioratespello.it). Il ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività che gli infioratori promuovono nel corso dell’anno per valorizzare insieme alla tradizione artistica delle infiorate tutte le risorse del territorio. Gli iscritti all’Associazione Le Infiorate di Spello come sempre potranno acquistare il calendario ad un prezzo agevolato.