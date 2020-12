Natale, il Barton Park diventa un palco sotto le stelle: "Uniti, torneremo alla libertà. Mai arrendersi"

"Mai arrendersi". Questo l'invito e il motto finale del video che, come ormai da tradizione, il Gruppo Barton ha realizzato e pubblicato per fare gli auguri di Natale. Non solo alla città, ma a tutta Italia, in questo anno che, a causa della pandemia, ci ha messo davanti "nuovi vuoti, nuovi silenzi e nuove solitudini che ci spingono a reinventarci e ad aprirci nuovamente alla vita".

Il video, realizzato all'interno del Barton Park con un Santa Claus vestito di bianco che sa di rinascita e nuovo inizio, "è un inno alla speranza: tre minuti di immagini suggestive, accompagnate musicalmente dall'Orchestra da Camera di Perugia per ricordare che attraverseremo questa tempesta. Lo abbiamo già fatto e lo rifaremo ancora. Tutti uniti. Con la consapevolezza che insieme lotteremo e vinceremo per il bene comune. E torneremo a vivere la nostra vita, la nostra libertà".

In un Barton Park illuminato a festa, un piccolo gioiello di luce e gioia in città, mentre la camera gira anche per gli uffici addobbati e Piazza dei Pini diventa un palco sotto le stelle, questo il messaggio che il Gruppo Barton vuole inviare a tutti per le prossime festività natalizie. Convinti che alla fine "ci ritroveremo e saremo più forti che mai, in un mondo migliore. Il futuro? Il futuro è nelle nostre mani. Mai arrendersi. Buone feste Italia".