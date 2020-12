Natale ad Assisi, nel presepe anche la statuetta di un'infermiera a grandezza naturale

Sarà celebrato anche il lavoro degli operatori sanitari in prima linea per fronteggiare l’epidemia, nel Natale di Assisi 2020. Quest'anno l'accensione e la benedizione dell'albero di Natale e del Presepe nella piazza della Basilica di San Francesco d'Assisi, vuole infatti simbolicamente celebrare il loro prezioso lavoro svolto durante questa emergenza epidemiologica. Per l'occasione, nel Presepe verrà posta una statua a grandezza naturale raffigurante un’infermiera.

La città di Assisi si trasformerà in un Presepe immaginario grazie ad un gioco di luci e ad una serie di video proiezioni sulle facciate della Basilica Superiore di San Francesco e della Cattedrale di San Rufino, con la direzione artistica di Mario Cucinella.

Causa Covid quest'anno non sarà organizzato il tradizionale appuntamento in piazza aperto alla cittadinanza, ma la cerimonia potrà essere seguita in streaming sui canali social di “San Francesco d’Assisi” e sul sito sanfrancesco.org. Il progetto vuole riportare alle origini la festività del Natale, rievocando la Natività per la città di Assisi. Una tradizione che, grazie ad una web app e un sito web dedicato, potrà essere seguita e vissuta anche da lontano.

Il programma verrà presentato domani 3 dicembre alle 11.15, in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org e sulla pagina facebook dell’Associazione Stampa Estera in Italia.