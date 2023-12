Natale, a Perugia torna il concerto della corale di Monteluce

Venerdì 15 dicembre alle 21, la Corale di Monteluce, diretta da Fabio Afrune e accompagnata all'organo da Giordano Ciabatta, attenderà la comunità parrocchiale, amici e amanti della musica per condividere un importante momento di incontro, condivisione e piacevole riflessione per celebrare uno dei principali momenti della tradizione cristiana.

In questa ricorrenza il pensiero della comunità sarà immancabilmente rivolto al caro Don Luciano Tinarelli, scomparso nella scorsa estate e che si è sempre prodigato per favorire la crescita e l'unità della parrocchia attraverso questi appuntamenti.

Assieme ai padroni di casa si esibirà anche il Gruppo Polifonico Suavis Sonus, diretto da Andrea Burini e i piccoli cantori del Coro del Filo Rosso di Maria Montessori, diretti da Enrico Bindocci.

Il concerto gode del Patrocinio di ARCUM- Associazione Regionale Cori dell'Umbria, dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria e del Comune di Perugia.