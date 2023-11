Natale a Perugia, la pista per il pattinaggio sul ghiaccio si sposta a Piazza Italia

Il Natale "perfetto" di Perugia prende forma. "Nelle vie dell’acropoli e nei borghi, con accensione ufficiale fissata per il 24 novembre, ci saranno le imperdibili luminarie aeree: le “tesate” con motivi color colore oro e argento a flash bianco avente tecnologia led a basso consumo energetico, saranno il filo conduttore dell’installazione coordinata. L’illuminazione si estende nell’edizione 2023 anche in viale Indipendenza con installazione sui lati esterni degli alberi così da essere visibile da grande distanza", si legge in una nota del Comune. E ancora: "Novità assoluta di quest’anno è l’installazione ai giardini Carducci di una stella cometa illuminata di 23 metri di lunghezza. L’illuminazione riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico e consentirà di identificare il centro storico essendo visibile dalla periferia e da alcuni quartieri della città".

In piazza IV novembre, prosegue la nota, "non mancherà l’albero gigante ecocompatibile di 18 metri di altezza che riprende il motivo delle luminarie natalizie, dai colori oro flash bianco, a tecnologia led a basso consumo energetico, ricoperto in verde carpet. In questo caso l’accensione è prevista per venerdì 8 dicembre".

In corso Vannucci e piazza della Repubblica (dal 24 novembre al 7 gennaio) "spazio ai mercatini di Natale, con prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli. Nei giorni 7/8/9/10 dicembre verrà promossa al loro interno la seconda edizione di “Dolcissima Perugia”, dedicata alla ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale".

Altra novità è ai giardini Carducci "dove sorgerà il giardino del gusto, una tensostruttura in collaborazione con Coldiretti, dove verranno promossi e sostenuti alimenti di qualità e rappresentativi del nostro territorio ed i piatti tipici del natale. Al suo interno attività di laboratorio, dimostrazioni, consigli utili e buone prassi contro lo spreco di cibo per grandi e piccini. Inaugurazione venerdì 8 dicembre".

Da non perdere la pista del ghiaccio, che dopo le esperienze in piazza della Repubblica e in piazza Matteotti "si trasferisce in una location d’eccezione, ossia piazza Italia. Sarà una struttura assolutamente innovativa con percorso su misura che riprende la conformazione della piazza. Inaugurazione il 24 novembre".

Piazza Matteotti dal 24 novembre "si trasforma in piazza del gioco, con attrazioni per grandi e piccoli: trenino, la giostra Carousel con cavalli e lo stand dedicato ai giochi di una volta, tiro ai barattoli e tiro al bersaglio con premi. In piazza ci sarà anche l’amatissima casetta di Babbo Natale, che accoglierà i bambini nei fine settimana che precedono la festa raccontando avventure e lasciando foto ricordo. Sarà presente anche una cassetta dove i bambini potranno lasciare le loro letterine".

E’ prevista anche "l’animazione delle vie con artisti di strada, elfi, gnomi, fate e folletti. In programma eventi ludici e di intrattenimento nei giorni 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre lungo Corso Vannucci e vie limitrofe".

Ritorna il Christmas train,"il trenino che accompagnerà adulti e bambini nella scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico della città e dei suoi borghi. Il treno sarà attivo tutti i fine settimana dall’8 dicembre con biglietto a pagamento. Sono previste agevolazioni per le famiglie".

Non mancheranno "gli apprezzati concerti dalle terrazze dei palazzi del centro storico, in programma il 24/25 novembre; 2/3 dicembre; 8/9/10 dicembre; 16/17 dicembre; 23/24/25 dicembre".