Natale, a Monteluce è di corsa

Nell’ambito degli eventi per le festività in programma nel quartiere di Monteluce per un “Natale di pace”, è in calendario per domenica 17 dicembre il “Babbo tour Monteluce”, corsa non competitiva adatta a tutte le età.

La giornata prenderà il via alle 9 con il ritrovo in piazza Cecilia Coppoli, dove sarà possibile iscriversi (5 euro la quota di partecipazione per gli adulti, un euro per i bambini sotto i 14 anni, comprensiva di assicurazione e cappello di babbo Natale).

Alle 9.45 benedizione del parroco don Fabrizio alla presenza dei rappresentanti del Comune di Perugia, sindaco Andrea Romizi ed assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli.

Alle 10 è prevista la partenza con successivo arrivo alle 11.45 presso il portone dell’ex policlinico.

Alle 12 infine merenda per tutti offerta dai commercianti del quartiere.