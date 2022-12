Natale, a Castiglione del Lago si ripete la magia dell'albero sull'acqua più grande del mondo

La magia dell'accensione dell'albero sull'acqua più grande del mondo si è ripetuta anche quest'anno. A Castiglione del Lago l'appuntamento da guinness ha richiamato centinaia di visitatori per uno spettacolo di luci eccezionale: alle spalle la rocca del leone, di fronte lo specchio del Trasimeno, con la sagoma realizzata da centinaia di punti luce. Un lavoro lungo mesi che è stato reso possibile dal lavoro di oltre 200 volontari. Quest'anno l'accensione è avvenuta in contemporanea con l'albero di Deruta, altra installazione da record, con le sue componenti ovviamente in ceramica artistica.

L'accensione è avvenuta alla presenza di Matteo Burico, sindaco di Castiglion del Lago, del prefetto di Perugia Armando Gradone, del senatore Wlater Verini e dell'onorevole Letizia Giorgiani, della consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia. E ancora, presenti il vicepresidente del Gal Trasimeno Orvietano Valter Sembolini, il presidente del Distretto del cibo Trasimeno-Corcianese Romeo Pippi, i consiglieri regionali Mancini, Bori, Porzi, Rondini, Meloni. All'evento ha partecipato anche Ivana Jelenic che ha recentemente assunto l'incarico di amministratore delegato di Enit.

Il presidente dell'associazione organizzatrice "Eventi Castiglione del Lago" Marco Cecchetti,a conclusione del countdown, ha acceso l'albero in rappresentanza dei volontari che hanno lavorato all'evento.

Momenti di spettacolo con il teatro di strada della Compagnia dei Folli, e con Vertical Dance e Sway Love. LabBanda Giacomo Puccini di Pozzuolo e banda "Giuseppe Verdi" dì Sanfatucchio hanno eseguito l'Inno di Mameli.