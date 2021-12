Perugia, 'Mercatini di Natale al parco': laboratori e attività ludiche gratuite per bambini al Chico Mendez

L'atmosfera natalizia è pronta a 'invadere' il parco Chicho Mendez di Perugia, dove sabato pomeriggio (11 dicembre, ore 16.30) è in programma l’inaugurazione dei 'Mercatini di Natale al parco', iniziativa curata dall’associazione Natura Urbana col patrocinio del Comune di Perugia e in collaborazione con diverse aziende della città.

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore all’Ambiente Otello Numerini saranno presenti insieme al presidente di Natura Urbana Daniele Ercolani per il via di un fine settimana (sabato 11 e domenica 12 dicembre) fatto di laboratori e attività ludiche gratuite per bambini, dalla letterina a Babbo Natale a letture animate a canti tradizionali, avvolti dall’atmosfera natalizia dei numerosi stand espositivi di manufatti realizzati dai bambini di tutte le scuole primarie e infanzia della Direzione Didattica Secondo Circolo di Perugia.

“Il parco di quartiere - spiegano gli organizzatori - diventerà uno spazio gioioso e di socializzazione per bambini e famiglie nel rispetto di tutta la normativa legata al delicato momento che purtroppo stiamo ancora vivendo. Ma i bambini hanno diritto di ritrovare la magia e lo spirito del Natale che non è solo ricevere ma soprattutto donare”.

Tanto impegno e collaborazione da parte di associazioni e partner diversi che hanno contribuito a questa grande iniziativa singolare, una vera e propria occasione di rinascita per tutta la comunità dopo gli ultimi due anni in cui anche il Natale aveva perso il suo incanto. Non mancherà ovviamente Babbo Natale che tutti i pomeriggi alle 17 donerà caramelle a tutti!

IL PROGRAMMA:

Sabato:

Ore 16.30: inaugurazione

A seguire dalle 17 alle 19: Letture animate in inglese con Giulia Page e Laboratorio “Letterina a Babbo Natale” con questo programma:

Letture ad alta voce “Storie di Natale;

Laboratorio “RicicliAMO” con Gesenu;

Laboratorio musicale “Improvvisazioni natalizie”;

Laboratorio di origami e giochi – Coop. Sociale A.S.A.D. – “Progetto ParticipAction”, finanziato dall’Imp. Soc. Con I Bambini.

Alle 18 concerto Concerto di Natale dal vivo.

Domenica:

Dalle ore 12 alle 16.30: Giochi e laboratori “GiochiAMO il Natale” e Laboratorio “RicicliAMO” con Gesenu.

Alle 17.30 Laboratorio musicale “Canti tradizionali di Natale.

Sia sabato che domenica alle 17 è atteso l’arrivo di Babbo Natale.