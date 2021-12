Natale 2021 ad Assisi: tutte le notizie su eventi, spettacoli, tour dei presepi cittadini, concerti, pista ghiaccio e zampognari

Entra nel vivo la settimana di Natale ad Assisi, quest’anno più che mai ‘città presepe’. Oltre ad ammirare gli affreschi di Giotto presenti nella Basilica inferiore di San Francesco proiettati sulle facciate di San Rufino, Santa Chiara, San Francesco e San Pietro, il videomapping sul palazzo comunale, l’itinerario di stelle, il presepe con 100 statue a grandezza naturale e le illuminazioni artistiche sulle case del centro storico con i colori pastello di Giotto, numerosi gli appuntamenti che intratterranno cittadini, turisti e bambini in queste giornate di festa.

Giovedì 23 dicembre, dalle 9 alle 12,30 si potranno incontrare gli Zampognari per le vie di Castelnuovo, Santa Maria degli Angeli, Petrignano, Palazzo, Torchiagina e Castelli del Chiascio (a cura dell’Associazione Ritmi APS). Babbo Natale e gli Elfi saranno, invece, a Santa Maria degli Angeli al Palazzo del Capitano del Perdono mattina e pomeriggio (La “Compagnia IN” in piazza con Babbo Natale e gli elfi). Babbo Natale arriverà alle 15,30 in Piazza del Comune con doni per tutti (a cura della Pro Loco Assisi). Alle 17.00 in biblioteca comunale ‘Nota la differenza: “Una tigre all’ora del tè”, percorsi di lettura musicale rivolti a bambini e famiglie (lingue italiano-arabo). Obbligo Green Pass. Info 075 813481. A Viole, alle 17,00, la Pro Loco ha organizzato “Il pacchetto rosso”, storie di Natale, laboratorio per bambini e genitori (Info e prenotazioni 377 1812448).

Venerdì 24 dicembre

Ancora gli zampognari per le vie del Comune di Assisi Assisi Centro Storico, Viole, Rivotorto dalle 14:00 alle 17:00 (a cura dell’Associazione Ritmi APS). Alle 19 è atteso l’arrivo di Babbo Natale a Torchiagina (a cura della Pro Loco Torchiagina).

Sabato 25 dicembre

‘Natività Assisiate dei Piccoli’ presso l’Orto degli Aghi alle ore 10:00 ci sarà la possibilità di farsi fotografare con Gesù Bambino e proposte a sorpresa (a cura di Giampiero Italiani. Via Porta Perlici, 6. Info 320 7254714). Tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale Assisi, nella Basilica Superiore di San Francesco ore 12:30, dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, verrà trasmesso in Eurovisione su RAI 1. (Registrato ad Assisi il 17 dicembre).

Domenica 26 dicembre

Natività Assisiate dei Piccoli Assisi - Orto degli Aghi alle ore 10:00. Foto con Gesù Bambino e proposte a sorpresa. Alle 11, nella chiesa parrocchiale di Costa di Trex verrà consegnato il ‘Premio Santo Stefano’ istituito dalla locale Pro Loco. Dalle 15,30 sarà possibile aderire alla visita guidata ai presepi di Assisi con partenza dall’Ufficio Turismo – I.A.T. (a cura della Pro Loco Assisi).

EVENTI: Fino al 09 gennaio Pista di Pattinaggio a Santa Maria degli Angeli - Piazza Garibaldi Festivi e Prefestivi 10:30 - 13:00 / 15:00 – 18:30. Ancora, fino al 09 gennaio 2022 Trenino - Assisi Christmas Tour Assisi - Piazza del Comune Orario 10:00 – 19:00, corse ogni 30 minuti con partenza e arrivo in Piazza del Comune. I B ambini sotto i 10 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Biglietteria a bordo: Euro 4,00 adulti; Euro 2,00 bambini 3 - 10 anni. Gratis bambini fino a 3 anni. Mascherina e Green Pass obbligatori.



Continua la magia del videomapping che si arricchisce di nuove proiezioni. Un percorso guidato da una scenografia stradale stellata, che collega le facciate dei principali monumenti della città, illuminate da proiezioni a tema natalizio. Tra queste ritroviamo l’ ”Annunciazione” sulla Cattedrale di San Rufino, la “Natività” sulla Basilica di San Francesco, unitamente alle nuove riproduzioni sulle facciate della Basilica di Santa Chiara con la “Visitazione della Beata Vergine Maria”, dell’Abbazia di San Pietro con l’“Adorazione dei Magi” e dei palazzi di Piazza del Comune con suggestive animazioni architetturali. Assisi Città Presepe si mostrerà in tutto il suo splendore con un immaginario gioco di luci visibile dalla valle