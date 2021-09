Nanni Moretti a Perugia per presentare il suo nuovo film "Tre piani"

Venerdì 1 Ottobre ci sarà Nanni Moretti al PostModernissimo di Perugia per presentare il suo ultimo film "Tre Piani". Il film è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l’ingresso della palazzina. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, è stato acclamato da 11 minuti di applausi.

Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla. Ogni appartamento nasconde problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

Lo stesso Nanni Moretti presenterà il film prima delle proiezioni, che saranno alle ore 18.45 e alle ore 21.30

Alle ore 20 il regista presenterà il film al Cinema Metropolis di Umbertide.

Considerata la capienza limitata, gli organizzatori consigliano di acquistare i biglietti on line, garantendosi così il posto in sala. Invitiano inoltre tutti gli spettatori, anche coloro che acquistano i biglietti online, a presentarsi al cinema almeno 10 minuti prima dell'inizio degli spettacoli, per evitare che le proiezioni inizino in ritardo. Ingresso consentito solo con Green Pass.