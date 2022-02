Ripartono i concerti alla Darsena di Castiglione del Lago: Joy Bogat la prima a salire sul palco

Ricomincia la stagione di concerti alla Darsena di Castiglione del Lago Ad aprire le danze sarà sabato 19 febbraio il NeoSoul di JOY BOGAT

Riparte la stagione dei concerti alla 'Darsena' di Castiglione del Lago. Presentati i primi due eventi previsti per sabato 19 (Joy Bogat) e sabato 26 febbraio (Cyborg Zero). Il locale del Trasimeno riprende quindi da dove aveva lasciato, con due appuntamenti live che anticipano una programmazione ricca di eventi.

Joy Bogat, 25 anni, nata ad Hannover, dopo una prima pubblicazione autoprodotta si fà notare dalla label berlinese Listen Records, che decide di realizzare in breve tempo un secondo ep, pubblicato nel novembre 2021. La sua voce caldissima guida queste tracce tra Neo Soul ed Alternative RnB dove fa capolino anche la sua grande passione per

l’hip hop; la semplicità e la sua bellezza armonica sono di sicuro i tratti fondamentali del suo stile. L'ultimo lavoro in studio "It's Different Now” ha già raccolto molti pareri positivi che l'hanno portata ad esibirsi nelle principali venues underground tedesche. Arriva per la prima volta in Italia accompagnata dalla polistrumentista Joules the Fox per un live da non perdere (inizio alle ore 23, 5 euro il prezzo per del biglietto).