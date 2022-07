Il territorio di Marsciano (con tappa fino a Deruta) sarà protagonista anche quest'anno del suggestivo evento Musica per i borghi, festival di musica etno-popolare nato dalla suggestione creata proprio dal fascino dei borghi dell'Umbria. Ad aprire la manifestazione 2022, la numero venti, sarà un imperdibile concerto di Elisa, con l'unica data in Umbria proprio quella inaugurale della manifestazione, il 18 luglio prossimo (Stadio comunale Checcarini, ore 22).

Musica per i Borghi 2022, in apertura l'unica data in Umbria per la star Elisa