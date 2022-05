Music for Emergency. Pentagramma e parola. Al chiostro di San Fiorenzo la musica solidale per l'ottava edizione della Kermesse

Parte dal chiostro di San Fiorenzo la musica solidale per Emergency, ottava edizione. Uno spettacolo che ha carattere di eccezionalità, con musicisti internazionali e affabulazioni di rango. Music for Emergency è organizzata dalla Scuola di Musica La Banda degli Unisoni, che si conferma come polo filantropico e solidale con le popolazioni in difficoltà, aiutate dai progetti della nota Associazione. Quest'anno il programma è essenzialmente vocale. Aprirà il concerto la cantante giovane e talentuosa Anna Panzanelli che in questo contesto presenterà il suo nuovo lavoro discografico “Inchiostro”. Canzone d’autore con pennellate jazz e soul in chiave totalmente acustica. Poi sul palco Sam Feios (all’anagrafe Samuele Brutti), un cantautore in bilico Umbria e Brasile.

Seguono i “nostri” Nota So, con Marta Alunni Pini, capace di guidare le sue girls tra la Lauda mariana, la musica novecentesca e il pop (ah, l’adorata bossa nova di Jobim e Gilberto, che Marta canta divinamente!). Poi Perugia va avanti con il gruppo perugino di rock progressivo Astra Arcana, tra modernismo contemporaneo e musica elettronica. La cantante turca Ozge Merc interpreta magistralmente i brani di Ella Fitzgerald, accompagnata da un solido quartetto jazz perugino (Luca Parisi, Enrico Mirabassi, Ruggero Bonucci e Nicola Pitassio).

Conclude il concerto Malick and the Smooth, un trio composto da voce, batteria e chitarra, con influenze provenienti dal mondo del soul e del blues che reinterpreta pezzi popolari in chiave acustica e che proprio domenica scorsa ha aperto il Trasimeno Blues. Maestro di parola, fra ideali e idealismi pacifisti, Mirko Revoyera, contastorie e autore teatrale, che porta in scena fiabe della tradizione internazionale e novelle originali. Appuntamento per domenica 29 maggio alle ore 16 nel Chiostro di Via della Viola 1. Prenotazione al numero 3801838880. Ingresso a libera offerta.