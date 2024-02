Musica, nuovo singolo per Ned Nack: Torgiano protagonista da fuochi d'artificio

Può essere la città più glampur, la località più esclusiva. Ma quella da fuochi d'artificio rimarrà sempre quella che è "casa". Ned Nack, ovvero Leonardo Paci, è pronto a lanciare il suo nuovo singolo, in uscita intorno alla metà febbraio, con un video "pirotecnico" che si conclude proprio sotto la torre di Giano. Una torre illuminata a giorno dalle esplosioni colorate che colorano il cielo del piccolo borgo, da dove è partito il viaggio musicale di questo giovane artista. Nato con la trap, ma smanioso di uscire da etichette e cliché con un progetto che, dice, vuole essere qualcosa di più ampio, più maturo a fronte dei sui 24 anni, dieci dei quali, scriveva in un post di qualche giorno fa, passati a creare un personaggio di sé del quale, ora si sta iniziando a spogliare. Partendo proprio da questa nuova canzone e da un futuro con una major discografica che starebbe definendo in queste settimane.

E allora Milano, Courmayer, Monte Carlo, Roma. Per tornare a Torgiano, già set di un precedente video in occasione del singolo "23 anni star", a cui hanno preso parte circa duecento "comparse", bloccando letteralmente il paese per consentire le riprese. Ieri come ora è proprio il paese il cuore, le radici che non si scordano e che Ned Nack-Leonardo non vuole dimenticare.