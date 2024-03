Musica, NedNack si mette a nudo e torna ad essere Leonardo: fuori anche il video

Quanto costa la notorietà e quanto, essere costantemente sotto i riflettori, sotto lo sguardo tiranno dei social media, fa sentire vuoti dentro? Questa è la domanda che si pone NedNack in "Leonardo" (Orangle Records), il suo nuovo singolo, brano che esplora l'interiorità individuale in una società che la sacrifica sull’altare del conformismo, e di un artista alla ricerca di autenticità in un mondo ossessionato dall'apparire. Ascolta su Spotify. Attraverso versi carichi di introspezione, NedNack non solo condivide il suo viaggio personale, ma si fa anche portavoce di una generazione, la Z, definita dall'illusione della presenza online e dalla conquista disperata di un'identità spesso smarrita tra le maglie dei social. "Leonardo" diventa così un inno alla riscoperta di sé, un racconto di come la notorietà e il successo possano diventare una gabbia dorata, e di come, nel profondo, risuoni il bisogno intrinseco di ogni essere umano di sentirsi autenticamente persona, prima ancora che personaggio pubblico, qualsiasi ruolo decida di vestire. In questa nuova release che incanta sin dal primo ascolto, il rap si fonde all’anima, e si districa tra le pieghe di un'esistenza scandita dai like, dalle visualizzazioni e dai commenti, indagando gli effetti alienanti di una vita esposta al giudizio pubblico.

“Leonardo”, è il perfetto esempio di un brano attualissimo ma al contempo molto deep, che si dipana attraverso un'analisi delle dinamiche di fama e di identità, offrendo una visione critica ma anche speranzosa della realtà contemporanea. Un ponte verso la comprensione di una generazione in bilico tra l'essere e l'apparire, tra la realtà e l'illusione digitale. Con questo singolo, patrocinato dal Comune di Torgiano e supportato dalla collaborazione di Revution Brand e Aura Luxuri Brand che hanno curato gli outfit di NedNack, l’artista invita ad una profonda riflessione sull'autenticità e sull'importanza di ritrovare se stessi al di là delle maschere sociali, proponendo un cammino di riscoperta personale attraverso la musica.

Con il singolo, uscito venerdì 29 marzo, anche il video.