LA STORIA - Diana, un quarto di secolo sul palco su e giù per il centro Italia

Un quarto di secolo di attività, oltre 2000 eventi live e svariati chilometri macinati, da concerto a concerto. Il 2023 segna un anniversario molto speciale per i Diana, storica band perugina, nata nel 1998 tra i banchi di scuola le arrivata fino a oggi con la stessa voglia di divertirsi e divertire con la musica.

In 25 anni la band ha mantenuto un'identità ben precisa, con una bella carica di adrenalinache che i suoi componenti trasmettono ripercorrendo le migliori hit

straballate per rendere unico e accattivante ogni concerto. Sicuramente tra le band più longeve in circolazione, i Diana sono una assoluta realtà del panorama cover band, con i loro live nelle piazze e nei locali del centro Italia. La band è composta da Alessandro Voccia (voce e frontman), Antonio Lusi (basso) Elvys Damiano (chitarra), Lauretta Ricci (tastiere) e Francesco Gobbi (batteria). E dopo tanti chiometri e tanti concerti, il 2023, assicura la band, si annuncia un anno ancora "molto intenso e scoppiettante per questi giovani vecchietti".