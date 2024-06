Musica, i Cccp restano "fedeli alla linea": spettacolo alla Barton Arena

Sul filo dei ricordi e di una contemporaneità che non conosce distanza. Tornano i Cccp Fedeli alla linea a quarant'anni dalla loro prima pubblicazione. Altri tempi, altro momento storico, un messaggio che continua ad essere attuale. GIovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur regalano musica, parole e performance a un pubblico variegato che ha riempito la Barton Arena al suo debutto assoluto. Moon in June, per ricordare Sergio Piazzoli con Sergino Memories, cala uno degli assi di questa estate in musica, portando la band punk rock in Umbria dopo i successi riscossi in Europa e in Italia.

Si canta e si balla alla Barton Arena tra generazioni che si incontrano dietro alla chitarra di Zamboni e la poetica di Ferretti. Con Annarella e Fatur lo spettacolo è servito.