Coronavirus, musica per i Borghi 2020, imponenti misure per la sicurezza degli spettacoli

Musica per i Borghi 2020, imponenti misure per la sicurezza degli spettacoli. Posti limitati, distanziamento e registrazione per accedere ai concerti che si svolgeranno allo stadio comunale. Controlli per evitare gli assembramenti nel centro storico È un sistema di controllo imponente quello messo a punto dagli organizzatori della manifestazione Musica per i Borghi insieme al Comune di Marsciano per garantire la sicurezza dei concerti dell’edizione 2020 che si svolge dal 21 al 23 agosto e che ha nel concerto di Irene Grandi, sabato 22 agosto, la sua serata clou, per la quale è possibile acquistare gli ultimi biglietti disponibili andando sul sito www.musicaperiborghi.it.

La formula stessa dell’evento è stata oggetto di una sostanziale revisione rispetto al passato, con nuove location, la rinuncia ad ospitare gli operatori dello Street Food, la riduzione dei concerti e nuove modalità di accesso e fruizione degli spettacoli, proprio per adeguarsi alle norme adottate, sia a livello nazionale che locale, per la gestione dell’emergenza sanitaria. Ecco le principali misure attivate nel pieno rispetto dalle norme vigenti.

1) È in vigore per i tre giorni dell’evento un’ordinanza che prevede, dalle ore 23.00 alle ore 07.00, il divieto di vendita per asporto (inclusi i distributori automatici) e consumo per asporto di bevande alcoliche e a partire dalle ore 01.00 e sempre fino alle 07.00 ne è vietata anche la somministrazione.

2) È vigente il divieto di assembramento, pertanto le aree interessate dalla manifestazione saranno presidiate all’ingresso e al loro interno al fine di scongiurare tale problematica.

3) Nei giorni dell’evento il personale della Protezione civile, del soccorso sanitario e delle Forze dell’ordine sarà presente nelle aree interessate per controllare il rispetto delle norme ed agevolare, informare e fornire assistenza al pubblico partecipante.

4) Per quanto attiene i concerti in programma presso lo stadio comunale (Irene Grandi sabato 22 agosto e Acthung Babies domenica 23 agosto) si ricorda che il numero limite è di 1.000 spettatori. In occasione del concerto a pagamento di Irene Grandi i posti sono preassegnati e pertanto l’accesso allo stadio e aree limitrofe sarà consentito ai soli possessori del tagliando di ingresso.

5) Coloro che assisteranno ai concerti presso lo stadio saranno tenuti alla misurazione della febbre all’ingresso da parte del personale addetto nonché alla compilazione e sottoscrizione di un’autocertificazione necessaria a raccogliere i dati dei partecipanti all’evento il cui elenco sarà conservato per i 14 giorni successivi.

6) Dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nelle aree del centro cittadino in cui si svolge la manifestazione vige l’obbligo tassativo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine). A questo scopo il personale della Protezione civile potrà fornirle a chi ne fosse sprovvisto.