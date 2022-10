Sabato e domenica a Spoleto un ‘armonico’ mix di musica e dolci alimenti… archeologici.

L’occasione è quella offerta dal Festival nazionale “Dolci d’Italia”.

Si comincia sabato 29 ottobre nella ex chiesa di Sant’Agata. Dove, dalle 15:00 alle 18:00, sarà sugli scudi l’archeocuoca Cristina Conte che offrirà degustazioni gratuite di manicaretti d’antan. Si tratta dei dolci, preparati seguendo le ricette contenute nel libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio Franchetti.

Alle ore 16:00, al Teatro romano, suonerà il “Lorenzo Bisogno Trio” (Lorenzo Bisogno, sax tenore, Pietro Paris, contrabbasso, Lorenzo Brilli, batteria).

Domenica 30 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:30, si prosegue la dolce Kermesse del palato. Stavolta tocca ai dolci dell’antica Roma, sempre nella ex chiesa di Sant’Agata.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, sarà possibile visitare Museo archeologico nazionale e Teatro romano con l’archeologa Tiziana Caponi al costo del biglietto ordinario.

Una due giorni in cui dare sfogo ai piaceri del palato, dell’udito, della mente e del cuore. Tutti uniti in felice sinestesia. E in attivo dialogo fra l’antico e il contemporaneo.