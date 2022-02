Musica contemporanea nei luoghi storici di Perugia, ritorna Sacred Noise

Torna a Perugia la rassegna musicale iniziata nel 2015 che unisce concerti di musica contemporanea e luoghi di importanza storico, artistico della città, Sacred Noise. Mercoledì 9 marzo (ore 21.30), nella Chiesa di Sant'Agostino di Corso Garibadi, è atteso infatti il concerto del duo Hackedepicciotto.

Protagonisti del concerto sono Alexander Hacke e Danielle de Picciotto, in tour in Italia per presentare l'ultimo album "The Silver Threshold", definito come il loro lavoro “più sinfonico”, esplorativo, espansivo ed uscito per MUTE records, la casa di band seminali come New Order, Liars, Depeche Mode e gli stessi Einsturzende Neubauten, una delle storiche formazioni più sperimentali della scena internazionale e di cui Hacke è ancora oggi uno dei protagonisti.

Il nuovo album racconta luoghi, paesaggi e ambienti che la coppia ha vissuto e tradotto musicalmente. Disco che spazia attraverso vari generi e tecniche che includono droni, musica industrial e sperimentale, spoken words e soundscapes in un imprevedibile assemblaggio in vari ambienti sonori tra un mood sereno ed eruzioni di noise.

Per il concerto perugino, all’interno del suggestivo scenario della Chiesa di Sant'Agostino, sono a disposizione 120 posti.

Chi sono Hackedepicciotto

Alexander Hacke inizia a produrre musica giovanissimo, sia da solo che in varie band tra cui Sentimentale Jugend insieme alla sua ragazza Christiane Vera Felscherinow (meglio nota come Christiane F., autrice di “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”). Ha appena quindici anni quando nel 1980 entra a far parte degli Einstürzende Neubauten come chitarrista e produttore. Ne è tuttora uno degli elementi portanti: anche il leader Blixa Bargeld lo definisce cruciale per il sound e la personalità della band. Parallelamente continua a lavorare a progetti solisti e collaborare con vari musicisti. Ha fatto parte anche dei Crime and the city solution tra l’86 e il ’92. Nel 2005 pubblica l’album solista “Sanctuary”, da lui registrato con uno studio mobile tra l’Europa e il Nord America con la partecipazione tra gli altri di Vinnie Signorelli (Unsane) e David Yow (The Jesus Lizard). Nel 2006 sposa Danielle de Picciotto, artista multimediale americana trapiantata a Berlino, e cantante degli Space Cowboys. Insieme i coniugi Hacke lavoreranno a numerose produzioni teatrali, performative e discografiche ispirate al cinema, alla letteratura e alle arti figurative, tra cui “Mountains of Madness” ispirata all’opera di Hp Lovecraft.