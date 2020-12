Il Duo di Perugia celebra i 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven

Domani, il Duo di Perugia (Giuseppe Pelli, pianoforte-Patrizio Scarponi, violino) celebra la ricorrenza dei 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven con uno straordinario concerto che si terrà al Teatro Cucinelli di Solomeo dalle 17:30.

La diretta streaming al link https://www.teatrocucinelli.it/it/live-streaming/.

“Un evento lungamente atteso e accuratamente preparato”, dice sconsolato il Maestro Giuseppe Pelli che avrebbe voluto – e noi con lui – un pubblico presente e partecipe allo splendido concerto. Iniziativa di arte e cultura, voluta dalla Fondazione Federica e Brunello Cucinelli.

Purtroppo, come si dice, il diavolo ci ha messo la coda e la pandemia ha remato decisamente contro. Peraltro, il duo ha carattere di eccezionalità, sia per la levatura internazionale dei musicisti che per la straordinaria sintonia e l’affiatamento maturato, grazie a una lunga esperienza artistica positivamente condivisa. Nell’anno in corso, Pelli e Scarponi celebrano, peraltro, i quarant’anni di fervida e brillante carriera concertistica. Senza trascurare il valore aggiunto del versante affettivo, corroborato da un’amicizia consolidata dal tempo e dalle affinità musicali. Entrambi i Maestri sono di solidissima formazione classica, ma non disdegnano incursioni nella musica contemporanea e sperimentale. Il loro curriculum ha ormai assunto le dimensioni di un volume della Treccani e, pertanto, ne facciamo volentieri grazia al lettore.

Stavolta il duo si muove in ambito classicissimo, nella produzione del genio di Bonn, proponendo la Sonata in Re maggiore - Op. 12 n 1 e la Sonata in Fa maggiore – Op. 24 “La Primavera”.

Siamo certi che la magia della musica e la raffinatezza degli interpreti sapranno superare l’ostacolo del “remoto”, consentendo allo spettatore di lasciarsi coinvolgere nello spirito trascinante della musica beethoveniana.