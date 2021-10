Claudio Baglioni torna a esibirsi dal vivo: due le tappe umbre del tour 'Dodici note solo'

Un grande ritorno per Claudio Baglioni, che si esibirà nuovamente dal vivo in 50 teatri italiani con la capienza consentita riportata di recente dal governo al 100%. Un tour, il suo 'Dodici note solo', che inizierà il via dalla sua Roma nel Teatro dell'Opera (il 22 gennaio 2022) per terminare il 23 aprile al Teatro Verdi di Pordenone.

IL CALENDARIO DEL TOUR: TUTTE LE TAPPE

Nel mezzo di questo viaggio anche due tappe in Umbria: la prima al Morlacchi di Perugia il 15 marzo, la seconda il giorno successivo (16 marzo) sul palco del tatro Menotti di Spoleto. I biglietti per i vari concerti della tournée saranno in vendita a partire dalle ore 16 di domani (giovedì 21 ottobre) sul sito www.friendsandpartners.it.

