Quartetto d’Archi Ocp Young: un viaggio sonoro fra Mozar e Lou Reed

Si chiude venerdì 24 maggio, alle 18 al T-Trane Record Store in borgo XX Giugno, a Perugia, la prima edizione di OCP YOUNG FOR YOUNG – Chamber Music Season for all tastes, rassegna concertistica a ingresso gratuito promossa dall'Orchestra da Camera di Perugia con il sostegno di Adisu Umbria, nell'ambito dell'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative per l'anno 2023.

Protagonista del concerto finale – a ingresso libero su prenotazione, via mail a: prenotazioniocp@gmail.com – sarà il Quartetto d’Archi OCP Young (Margherita Tamburi, primo violino, Sara Radicioni, secondo violino, Giorgia Bartoccini, viola, Letizia Comez, violoncello) con Maria Sole Basile Frondini, voce. In programma brani di Wolfgang Amadeus Mozart (Quartetto in sol maggiore n.1 K 80 “Il Quartetto Lodi”), Franz Joseph Haydn (Quartetto in mi bemolle maggiore Op.33 n.2 “Lo Scherzo”), Lou Reed (Perfect Day) e dei Pixies (Where is My Mind?).