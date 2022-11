Musica classica in luoghi inconsueti, al via la rassegna gratuita "Quattro note nei quartieri"

Con l'obiettivo di portare la grande musica fuori dai tradizionali circuiti, e in spazi diversi rispetto ai luoghi in cui viene convenzionalmente fruita, prende il via a Perugia venerdì 2 dicembre alle 21, nella Sala Van Marle di San Marco la prima edizione della nuova rassegna di concerti a ingresso gratuito Quattro note nei quartieri, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS in collaborazione con il Comune di Perugia. Ad inaugurarla sarà il concerto del Quintetto d'Archi dell'Orchestra da Camera di Perugia.

Dopo l'appuntamento inaugurale, con musiche di Rossini, Britten e Bartók, la rassegna proseguirà con altri 3 concerti, sempre alle 21: sabato 3 dicembre, al teatro “Bonucci” di Colombella, con il Quintetto di Ottoni e Percussioni dell'Orchestra da Camera di Perugia e musiche di Bizet e Verdi, Debussy, Weill, Joplin, Miller, Mancini e Penélla; venerdì 9 dicembre il Quartetto di percussioni Tetraktis si esibirà al CVA di Montelaguardia (musiche di Bach, Maestrucci, Annunziata, Gomez, Sollima, Rossini); domenica 11 dicembre, nella Sala Guelpa di Ponte Felcino, concerto di chiusura del Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia (musiche di Mozart, Strauss jr., Greaves, Morricone, Sakamoto e Sontonga).

“Ringrazio l’Assessore Varasano, che ha mostrato interesse per questo progetto – sottolinea Anna Calabro, presidente della Fondazione perugina – che mi riporta a 20 anni fa, quando, prima ancora che nascesse la Fondazione Perugia Musica Classica, come Assessore alla Cultura, accompagnavo Franco Buitoni, presidente degli Amici della Musica, nei luoghi più periferici della Città, e ricordo ancora lo stupore e la meraviglia che la grande musica sapeva donare. Mi auguro di ripetere la stessa esperienza, perché oggi più che mai sono convinta che la musica sia un bene prezioso, che deve essere alla portata di tutti”.