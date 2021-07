Musica, ballo e mercati intorno centro storico: prosegue la rassegna “Deruta Borgo delle Arti”

Orario non disponibile

Proseguono gli appuntamenti di “Deruta Borgo delle Arti”, rassegna culturale in programma fino a Settembre. In questo week end i cittadini derutesi potranno scegliere tra appuntamenti per tutti i gusti.

Si inizia sabato 24 luglio ore 21.30, piazza dei Consoli, con una serata dedicata alla Taranta, tipica e famosissima danza salentina, un ballo antichissimo che oggi fa parte, a tutti gli effetti, della cultura di quella terra.

Domenica 25 Luglio dalle ore 7:00/14:00 spazio alla Fiera di Sant’Anna che si terrà nello stesso spazio del mercato rionale. Sempre domenica, alle 18:30 nel chiostro del Museo della Ceramica, concerto “Il Trionfo delle Muse” in collaborazione con Musica dal Mondo.