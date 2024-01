Humus winter edition 2024: il 3 febbraio l'esperienza del Trasimeno a Perugia

Humus Music Fest torna a Perugia con una giornata intera di eventi dedicati al lago Trasimeno. "Il Trasimeno a Perugia" è il titolo del progetto invernale del festival promosso dal 2015 dall'associazione musicale Doremilla. L’evento si svolgerà sabato 3 febbraio attraverso un programma itinerante nel centro storico perugino tra via della Viola e via Alessi.

Attraverso un percorso artistico multidisciplinare che mette al centro dell’attenzione la scena artistica del Lago Trasimeno per intero, l'obiettivo di Humus Winter Edition 2024 sarà quello di raccontare, attraverso l’arte, la storia del territorio lacustre nel cuore del capoluogo umbro. Non solo concerti ma: musica, arte, divulgazione storica, letteratura, gastronomia e attività all’aria aperta come espressioni di un territorio nascosto, meraviglioso e troppo spesso dimenticato. Tanti gli ospiti presenti negli eventi in programma, molteplici gli argomenti affrontati.

P R O G R A M M A I T I N E R A N T E



9.00 /13.00 • P. za del Duca (ritrovo)

Trekking Urbano • Le Storie di Loz

Escursione urbana rievocando il paesaggio antico culla della grande città etrusca.

Lunghezza: 8 Km, Dslv: 250m, Costo: 15€

info: 3517550945, Prenotazioni: www.lestoriediloz.com/escursioni/phersna-paesaggi-antichi



10.00/13.00 • P.za del Duca (partenza)

Tour Cicloturistico • FIAB Perugia Pedala

Lunghezza: 12 km, Dslv <300m, Offerta libera



13.00 • Via della Viola 18

?????? ??????? • Osteria Il Gufo

(Prenotazione obbligatoria: 3484203860)



16.00/18.00 • Spazio Modu • Via Pazienza

Approfondimento storico a cura dello storico Giovanni Riganelli

Approfondimento linguistico a cura di F. Marchesi e G. Zampetti (modera Lucia Baldassarri )



18.30/19.30 - Il Porco Rosso • Via Alessi 1

presentazione del libro di Emiliano Pinacoli (2022)

Intervista all’autore e momento conviviale

organizzato e promosso da @legambiente_

perugiavallitevere



20.00 • Osteria Il Gufo • Via della Viola 18

(Prenotazione obbligatoria: 3484203860)



22.00/00.00 • Il Porco Rosso • Via Alessi 1

Vercingetorige (electro-songwriting)

Alcaline Band (alternative rock)

Dj set: Goldiluke