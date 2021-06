Musica, arte e buon mangiare per la Notte Romantica 2021 di Montone

Tante le iniziative previste anche nel comune di Montone per la Notte Romantica 2021, che vede protagonisti i Borghi più Belli d’Italia. Si parte nel tardo pomeriggio di sabato 26 giugno, quando il caldo non è più insopportabile. Alle 19 sono previste l’esposizione dei motocicli Vespa a cura del Vespa Club di Montone, il mercatino Streetfoood con prodotti del territorio, e le poesie dedicate all’amore all’interno della chiesa di San Francesco. La musica sarà protagonista in Corso Garibaldi (trio Sara Bonucci e Ylenia Marcucci e Tommaso Bruschi), al Giardino San Francesco con Atmosfere (musica scelta da Emanuele Bettucci), in via Roma all’interno della chiesa Collegiata (organisti Luca Grosso ed Emanuele Garognoli) e il duo Gianfranco Contadini (violino), Moreno Piccioloni (Chitarra) infine in Piazza San Francesco Musica Rock con gli Ubi Maior e le cover anni ‘70/’80/’90. All’interno della suggestiva Rocca di Braccio si esibiranno i tangheri Marzio e Raffaella sulla musica dei fisarmonicisti A. Mantici. Alle 21 in via San Francesco è prevista l’esibizione “Come Romeo e Giulietta a cura della Pro Loco Montonese.

In tutti i ristoranti del paese sono previste cene romantiche sotto le stelle.