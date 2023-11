Tour Music Fest, 4 artisti portano sul palco di San Marino l'Umbria

Sono 4 i rappresentanti dell’Umbria al Tour Music Fest, il più grande music contest europeo che torna a San Marino per le sue fasi finali tra il 27 novembre e il 2 dicembre, dopo 4 mesi di tour in giro per l’Europa a selezionare le migliori giovani proposte del panorama musicale emergente. La 15esima edizione del Tour Music Fest vedrà protagonisti anche 4 artisti umbri che racconteranno il panorama musicale della regione, nel tentativo di vincere il titolo di migliori proposte emergenti del 2023 nella finalissima del 2 dicembre.

Un giovane Ermal Meta, un esordiente Mahmood, Ariete, Federica Carta, Ariete, Renzo Rubino, Federica Abbate sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno solcato il palco del Tour Music Fest – The European Music Contest in passato. Seguiranno le loro orme i 4 artisti umbri di questa edizione del Tour Music Fest: Known Physics, Ninassi e Nicolò Filippucci da Perugia e Raiders da Terni.

Nella sua 15esima edizione, il Tour Music Fest regala 6 giorni di live show, masterclass, dj set, talk, oltre 50 eventi e 150 ore di musica per un’immersione totale nel mondo della musica e della sua storia. Tour Music Fest – Music, Meeting and Festival, fondato e ideato da Gianluca Musso, è ancora una volta il punto di riferimento per la musica emergente nazionale e internazionale, in una serie di appuntamenti con grandi artisti e professionisti del settore, da Beppe Vessicchio a Ensi, passando per Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol che ha scoperto artisti del calibro di Jason Derulo, ma anche Annalù, Paola Folli, Mazay DJ, Francesco Rapaccioli, Monica Hill, Valter Sacripanti, Giuseppe Anastasi e molti altri.

Con i suoi oltre 126.000 artisti partecipanti dalla prima edizione a oggi, con 8500 artisti iscritti all'edizione 2023, 700 ore di live audition, 8000 Km percorsi, 33 città europee visitate con le selezioni dal vivo, il Tour Music Fest si conferma un unicum sulla scena italiana e non solo.