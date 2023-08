Music Fest Perugia, masterclass e giovani in concerti

È nel vivo la 17esima edizione del Music Fest Perugia, la rassegna musicale di respiro internazionale, in scena nel cuore del capoluogo umbro fino a domenica 6 agosto, tra masterclass, concerti con orchestra e master recital.

L’edizione di quest’anno sta dando grandissimo spazio al programma vocale e ha visto la presenza di importanti artisti come il soprano Eva Mei in veste di docente, che ha tenuto diverse masterclass l’ultima delle quali lunedì 31 luglio alla Sala dei Notari di palazzo dei Priori. “È andata molto bene, come tutti gli anni, perché lavoriamo tantissimo – ha commentato soddisfatta Eva Mei –. Abbiamo ragazzi molto validi, talenti che vengono da un po’ tutto il mondo e vale la pena lavorare con loro. Inoltre, Perugia è meravigliosa e ogni volta che vengo qua mi sembra di rinascere: c’è tanto fervore, tanto fermento, tanti ragazzi giovani, un’università. Tutto ciò vuol dire un livello di cultura medio alto e una voglia di portare avanti questa cultura soprattutto nelle generazioni più giovani. Torno perciò sempre con una grande voglia di fare e una sensazione positiva”.

Tra le masterclass di canto ci sono anche quelle con Jennifer Larmore, con Suzanne Ramo mercoledì 2 agosto dalle 15 alle 18 alla Chiesa di Santo Spirito dove, giovedì 3 dalle 11 alle 13 ci sarà quella con il soprano Tiziana Fabietti. “Il festival sta andando a gonfie vele – ha sottolineato Fabietti, anche nella sua veste di direttrice della sezione vocale –. Le masterclass continuano con lezioni di dizione italiana, di arte scenica e canto: abbiamo grandissimi insegnanti e studenti da tutto il mondo, tutti innamorati di Perugia e del cibo italiano. Molti di loro sono già dei veri e propri talenti, ma vengono qua perché le nostre sono masterclass di alto perfezionamento”.

Una serata di arie d’opera e operetta diretta dal maestro Alessandro Alonzi è in programma martedì primo agosto alle 21 alla Sala dei Notari mentre fino a giovedì 3 agosto si terranno all’Auditorium (ex Oratorio) Santa Cecilia, dalle 11 alle 18, le prove con Francesca Geretto per l’opera concertante ‘Le nozze di Figaro’ che sarà messa in scena sabato 5 agosto alla Sala dei Notari alle 20.30. Venerdì 4 le prove saranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà il momento della prova generale con pianoforte.

Altra sezione importante del festival è quella dei concerti con orchestra che vede la presenza di due grandi maestri, Marius Stravinsky e Alessandro Alonzi.

In particolare, mercoledì 2 agosto alle 21 nella Sala dei Notari ci sarà una serata (a pagamento) in cui giovani artisti propongono esibizioni vocali, al pianoforte e con l’orchestra, diretta dal maestro Alessandro Alonzi e dal maestro Matteo Cardelli. A precedere questo appuntamento, sempre nella stessa location si terranno alle 18 un master recital di Chun-Chieh-Yen (a pagamento) e alle 19 un Marathon recital. Ci saranno altri due concerti di giovani musicisti con orchestra mercoledì 3 agosto alle 21, sempre alla Sala dei Notari, con la direzione del maestro Eitan Globerson e venerdì 4 alle 21 alla Basilica di San Pietro quando l’orchestra sarà diretta dal maestro Alonzi. Il programma del Music Fest Perugia giovedì 3 agosto propone ancora alla Sala dei Notari alle 18 il master recital di David Fung & Haerim Elizabeth (a pagamento) e alle 19 un master recital.