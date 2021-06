Fine settimana di appuntamenti al Museo archeologico, aspettando la Festa Grande del XX Giugno

Laboratori, visite guidate, concerti e una sfilata che si richiama a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni della morte

Un fine settimana pieno di iniziative programmate da venerdì a domenica al Museo archeologico nazionale dell’Umbria (piazza Giordano Bruno, 10, Perugia) dalla direttrice Maria Angela Turchetti in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, della festa della musica e delle celebrazioni per il XX giugno

Si inizia venerdì 18 giugno, ore 15,30 - "Dante in Umbria. La moda… divina!" Sfilata a cura dell’Istituto italiano design.

A seguire ore 17, intervista all’artista newyorkese George Cochrane (Prenotazioni obbligatorie allo 075 5727141).

Sabato 19 giugno ore 10,00; 11,30; 15,30; 17, con "La romanizzazione dell’Umbria attraverso le testimonianze archeologiche".

Visita guidata a cura di Giorgio Rocca (Prenotazione obbligatoria allo 075 5727141).



Sabato 19 giugno ore 16,30 "Principi vanitosi e abili artigiani", attività per bambini da 6 a 10 anni. Quota di adesione € 5 a partecipante, prenotazione perugia@sistemamuseo.it.

Lo sapevate che gli Etruschi erano abili lavoratori di oro e metalli? Ed amanti dei gioielli preziosi? Fibule, bracciali, fermagli, orecchini… I principi e le loro donne richiedevano ornamenti fastosi a dimostrare la propria ricchezza e spesso volevano questi tesori sepolti con sé nella tomba. Attraverso un viaggio tra le vetrine del museo per conoscere i gioielli esposti, trasformiamoci in abili artigiani e creiamo con le nostre mani un monile etrusco!



Domenica 20 giugno - XX Giugno Festa Grande 2021 ingresso gratuito al museo per tutta la giornata (8,30-19,30) e intrattenimenti musicali nel chiostro e nel museo a cura dell’ Istituto musicale diocesano “Girolamo Frescobaldi”.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto dei protocolli Covid-19