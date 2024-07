Arte, musica e connessioni: La Sottile Linea d’Umbria e MuseiOn uniscono passato e futuro

Nel suggestivo contesto dell’Umbria nasce un’esperienza culturale che unisce. La Sottile Linea d’Umbria e MuseiOn sono il frutto di un’audace iniziativa dei Musei Nazionali di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria, volta a trasformare i musei della regione in vivaci luoghi di scoperta, intrecci e collaborazioni.

“La tecnologia senza la creatività diventa uno strumento morto. - sottolinea Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia, durante la conferenza stampa di oggi, giovedì 18 luglio, nella Sala Fiume di Palazzo Donini. - Le due iniziative rappresentano un passo avanti nell’integrazione di tecnologia e arte, trasformando i musei in centri dinamici di conoscenza e intrattenimento”.

Al centro degli eventi si trovano 14 musei nazionali dell’Umbria e 10 musei civici, dotati di tecnologie all’avanguardia grazie al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria. Antonella Pinna, dirigente dei servizi culturali della regione, ha spiegato: “I musei non sono stati selezionati a caso, ma per il loro potenziale unico di arricchirsi reciprocamente. Questo approccio non solo promuove la diversità culturale della nostra regione, ma crea anche un legame più profondo tra le comunità e il loro patrimonio”.

Le performance, curate dai collettivi artistici Becoming X e Trascendanza, sono il cuore pulsante di queste esperienze multimediali. Artisti e musicisti collaborano per creare opere dal vivo che sfidano le convenzioni spaziali e temporali, trasformando i musei in laboratori vivi di innovazione culturale.

L’assessore regionale Paola Agabiti ha sottolineato: “MuseiOn è nato dall’esigenza di adattarsi alle sfide post-pandemia, utilizzando la tecnologia per connettere i musei tra loro e con il pubblico in modo innovativo. Questo progetto non solo valorizza il nostro patrimonio artistico, ma crea anche nuove opportunità per la crescita culturale e turistica della regione”.



Eventi

20 luglio 2024: Museo della città di Palazzo Trinci, Foligno // Museo della città e del territorio in Palazzo Eroli, Narni

3 agosto 2024: Pinacoteca comunale, Città di Castello // Complesso museale di San Francesco, Montefalco

7 settembre 2024: Museo civico, Palazzo dei Consoli, Gubbio // Complesso museale di San Francesco e Museo della Civiltà dell'ulivo, Trevi

28 settembre 2024: Palazzo Collicola, Spoleto - Museo regionale della ceramica, Deruta

5 ottobre 2024: Museo civico Archeologico e Pinacoteca E. Rosa, Amelia - Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale, Castiglione del Lago