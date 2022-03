Multilinguismo e politiche linguistiche come sfida per il futuro dell'Europa: se ne parla a Perugia in un convegno

Imparare almeno due lingue: questo dovrebbe essere l'obiettivo per tutti i cittadini europei. E' questo l'ambizioso obiettivo che si è posta l’Unione Europea e di cui si discuterà, giovedì 24 marzo alle 15, nell'Aula Magna della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML), a Case Bruciate. Multilinguismo e politiche linguistiche come importante elemento di competitività dell’UE, nell’ambito dell’attuale contesto mondiale, saranno infatti al centro del seminario di Mirko Coleschi – docente di Mediazione linguistica scritta versione francese presso la SSML – agente esterno dell'Unione Europea per l'interpretazione di conferenza con sede a Bruxelles, dal 2010 interprete per il Parlamento Europeo e per i Dipartimenti di Pianificazione e Interpretazione di Conferenze della Commissione Europea.

Si tratta di un tema di grande attualità, per i futuri mediatori linguistici e non solo, quello dell'incontro promosso dal Corso di Laurea in Mediazione linguistica di Perugia che in oltre 40 anni di attività nel capoluogo umbro ha formato più di 2000 studenti, diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali e liberi professionisti in Italia e in Europa.

L'incontro è a ingresso libero, con obbligo di green pass.

Chi non potesse partecipare in presenza potrà seguirlo via Zoom https://zoom.us/j/92040544275