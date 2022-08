Motoraduno in memoria di Fabio Celaia, quest'anno c'è anche la mostra Ducati al Quasar Village

Organizzata dal’Associazione Motoincontro Fabio Celaia anche una mostra sulla storia del motociclismo stradale e da enduro al Quasar Village con l’esposizione dei primi modelli Ducati alle novità di oggi, i modelli in gara del team T&T Racing e Padovano Racing e le creazioni dell’Entrophy Motor Bike.

Anche quest'anno come sempre, l’Associazione Motoincontro Fabio Celaia ricorderà il triste destino di Fabio Celaia, scomparso a 25 anni in sella alla sua moto Yahama R6, in un incidente stradale nei pressi di San Venanzo il 7 agosto del 2011. Quest’anno il padre, Eros Celaia, istruttore di moto per adolescenti e adulti, ha voluto ricordare Fabio e la sua grande passione per le moto organizzando una splendida esposizione di moto storiche presso il Quasar Village a Corciano.

Le moto in esposizione fino al 28 agosto raccontano la storia della Ducati del collezionista Silvano Puliti che ne possiede più di 100, la storia dell’ Enduro dagli anni 70 ad oggi, dall’anno del trapasso dalla produzione di moto da regolarità a 4 tempi a quelle a 2 tempi del collezionista e motociclista Stefano Mori, l’esposizione di moto del team perugino Beta Entrophy Enduro Racing impegnato nel mondiale Enduro GP capitanato dal team manger Nicolò Mori, le moto del Team Padovano Racing Moto, del team T&T Racing e i modelli Ducati di oggi della concessionaria CDP Ducati Perugia.

La mostra dei gioielli storici che hanno fatto la storia della Ducati parte dal Cucciolo del 1960, alla Ducati 48 sport del 1962, lo Scrambler 250 del 1969 e tanti altri modelli che hanno fatto la storia del motociclismo su strada ma anche quella dell’Enduro con la Dkw 125 del 1973, della Fantic Motor 125 Brissoni raffreddata ad acqua, di cui ne esistono solo due esemplari, allo Husqvarna 430 massima cilindrata prodotta nel 1989 in Svezia non più prodotta perchè acquistata da Cagiva.

Sono presenti anche le moto da gara dei team T&T Racing e Padovano Racing Moto cosi come le creazioni per moto custom dell’ Entrophy Motorbike, azienda perugina che ama realizzare prodotti originali nel tipico stile Entrophy. In ultimo la potenza dei nuovi modelli Ducati, dal Multistrada alla Panigale V4 della concessionaria CDP Ducati Perugia.

Il 28 Agosto motoraduno da Perugia al Quasar Village

Un’esposizione che valorizza la grande storia motociclistica, sportiva e produttiva di marchi italiani e non solo e che si concluderà domenica 28 agosto con il motoraduno in ricordo di Fabio Celaia in partenza, alle ore 10.30 (l’accoglienza e l’iscrizione è dalle 8.30) da piazza IV Novembre a Perugia, percorrerà un percorso cittadino simbolico per arrivare al Quasar dove vi saranno una serie di eventi e giochi che metteranno a dura prova i motociclisti e le motocicliste iscritte. Al termine si terrà il pranzo conviviale con una lotteria a premi.

“Il ricavato del motoraduno in ricordo di Fabio Celaia - ha dichiarato il padre, Eros Celaia, - servirà ad acquistare un guard rail omologato per la sicurezza dei motociclisti che verrà posizionato in una strada del comune di Perugia.” All’organizzazione del motoraduno ha collaborato anche l’Associazione MotoTurismoUmbria.