Motobefana Uisp, tutto pronto per la 27esima edizione

Il Comitato Regionale Uisp Umbria e il Settore di Attività UISP Umbria Motorismo, con l'unità di Protezione Civile Moto S.O.S e il Moto Club Scorpioni in collaborazione con Moto Turismo Umbria organizzano per sabato 6 gennaio 2024 la 27esima edizione della Motobefana Uisp.

Il motoraduno a scopo benefico è aperto a tutti i motociclisti che vorranno dare il loro contributo alla riuscita dell'evento che si svolgerà su tre percorsi: uno di 40 km riservato alle moto stradali e alle moto d'epoca, il secondo fuoristrada di 30 km per moto enduro e il terzo misto strada-fuoristrada per moto dual on/off.

Il programma prevede il raduno a Perugia in Piazza IV Novembre con le iscrizioni dalle 8 e la partenza alle 10 con destinazione la Residenza Protetta per anziani “Il Monastero” a Collazzone. La Motocolonna dopo la partenza da Perugia arriverà per il riordino alle 10:30 a Torgiano, da dove si divideranno i tre percorsi che si riuniranno alle 12:00 a Collazzone in Piazza Umberto I°, dove sarà allestito un ristoro per tutti i partecipanti. Seguirà quindi la consegna dei doni presso la Residenza Protetta “Il Monastero” L'organizzazione si avvale del contributo essenziale di: Croce Bianca Perugia per il mezzo di pronto soccorso, Moto Club Scorpioni (nostra emanazione sul territorio) per il percorso fuoristrada, Associazione Motoincontro Fabio Celaia per il percorso stradale, Moto Turismo Umbria per la promozione, CDP-Concessionaria Ducati per i gadgets e Perugina per i prodotti delle calze.



Come sempre fondamentale l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Perugia che ci accoglie nel salotto di Piazza IV Novembre e ci fornisce l'indispensabile presenza degli agenti di Polizia Locale per la scorta dei motociclisti. A dare ulteriore supporto ci saranno anche le staffette della Polizia Stradale e dei Carabinieri che contribuiscono in maniera determinante alla gestione della motocarovana.