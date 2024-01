Te Kalliste, primo "capitolo" per il progetto Corpi Celesti al Trebisonda

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 26 gennaio, alle 18, il Centro per l’Arte contemporanea Trebisonda di Perugia in collaborazione con l’Associazione Il Pellicano, struttura semi-residenziale specializzata nel trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, inaugura la mostra “Te Kalliste”, presso i propri spazi in via Bramante, 26.

“Te Kalliste” è il primo di un ciclo di eventi inclusi in “Corpi Celesti”, rassegna di arti visive e performative progettata dal Centro per l’arte contemporanea Trebisonda, nasce come restituzione di una duplice progettualità.

In primo luogo, dal lavoro portato avanti all’interno del Laboratorio di teatro sociale Fisicamente, ideato e condotto dalla dottoressa Daniela Tosti e dalla dott.ssa Marika Battigambe, che nel progetto γυν? – Essere Donna, ha preso in esame alcune figure femminili del mondo ellenico, fonti di ispirazione per una riflessione più ampia sulla condizione di genere attuale; figure che hanno successivamente preso corpo e avuto voce attraverso la realizzazione di abiti e registrazioni audio da parte delle utenti del Pellicano.

In secondo luogo, dal workshop condotto dall’artista Benedetta Galli che, in una serie di incontri tenutisi con le utenti e le operatrici del centro, ha illustrato una tecnica che ricorda la pratica giapponese del kintsugi che prevede, attraverso l’uso dell’oro, la messa in evidenza di crepe e rotture, così da dare risalto e valore ai segni e alle cicatrici lasciate da ferite e fragilità, applicandola agli abiti creati.

Attraverso questo lavoro congiunto, si esplorano temi delicati ma di sorprendente attualità, quali il ruolo della donna, la maternità, l’oggettificazione del corpo, la perdita.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile fino al 18 febbraio il venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 19.30 o su appuntamento (tel. 3315793797).

La mostra è realizzata con il patrocinio degli enti Regione Umbria, Comune di Perugia, Azienda USL Umbria1 e con il patrocinio del Teatro Stabile dell’Umbria.

A partire dal 2022 il percorso artistico di Trebisonda, si è arricchito della collaborazione di Brand Culturale, per un lavoro sinergico nell’ottica di una promozione culturale che contraddistingue l’operato di entrambe le realtà. Brand Culturale è un'agenzia creativa transdisciplinare che immagina, sviluppa e promuove progetti per generare sinergie produttive tra cultura, sapere e mondo dell’impresa. Ed in questo caso, sul terreno dell’arte contemporanea, intreccia il suo cammino con l’azione di Trebisonda.