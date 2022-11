Visite guidate gratuite e conferenze all’Accademia “Vannucci” per la mostra di Canova in Umbria: il programma delle iniziative

Una serie di eventi speciali vedranno protagonista la mostra “Al tempo di Canova. Un itinerario umbro” allestita a Perugia tra il Museo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e Palazzo Baldeschi al Corso, che ha già registrato un alto numero di presenze nei mesi scorsi.

Per offrire altre occasioni di approfondimento sulla figura dell’artista, verranno proposte una serie di visite guidate al Musa (Canova si fa in cinque) e una serie di conferenze: si inizia con “Canova si fa in cinque - Cinque capolavori alle cinque”, una serie di appuntamenti organizzati dalla cooperativa Sistema Museo: visite guidate tra le opere dello scultore in programma per i giorni 13-20-27 novembre per fare nuova luce sui gessi presenti in Gipsoteca - tra i quali quello unico de Le tre Grazie donate dall’artista nel 1822-. Un’occasione per immergersi nell’arte di Canova e nella cultura del Neoclassicismo di cui fu assoluto protagonista, tra bello e buono, ideale e realtà, tecnica e genio. La visita è inclusa nel biglietto di ingresso, posti limitati.

Le conferenze della gipsoteca

Nel periodo di proroga (la mostra resterà aperta fino all’8 gennaio 2023) la Fondazione dell’Accademia “Vannucci” propone una serie di conferenze tra novembre e gennaio tenute da esperti nazionali in materia, che integrano e ampliano aspetti della straordinaria figura di Canova al di là dei suoi rapporti con l’Umbria. Il primo appuntamento, dal titolo “Antonio Canova il vero regista unificatore delle gipsoteche d’Italia”, sarà con la professoressa Paola Babini (Accademia di Ravenna) nell’Aula Magna dell’Accademia “Pietro Vannucci” (Perugia, piazza San Francesco al Prato 5), per martedì 15 novembre, alle ore 17. La mostra, che comprende sette sezioni tematiche visitabili a Palazzo Baldeschi, è curata da Stefania Petrillo, docente dell’Università di Perugia, ed è corredata da un corposo catalogo pubblicato da “ABA PRESS”, la cui realizzazione è stata curata da Fabrizio Fabbri Editore.