Visite guidate e laboratori per la celebrazione dei 500 anni dalla morte del Signorelli e del Perugino

In occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Luca Signorelli e Pietro Perugino, il Museo Comunale san Francesco di Montone, organizza una serie di iniziative per il mese di aprile, maggio e giugno 2023.

Le domeniche mattina, alle 11 e comprensiva nel biglietto d’ingresso del museo, sarà prevista una visita guidata tematica, SULLE TRACCE DELLA SCUOLA DEL SIGNORELLI E DEL PERUGINO:

Si tratta di una visita guidata al museo di San Francesco e alla chiesa di San Fedele di Montone alla scoperta delle opere che legano i due artisti alla storia artistica del Borgo.

Ripercorrendo le principali opere presenti nel museo di San Francesco e le recenti tracce recuperate in San Fedele, si illustreranno le caratteristiche artistiche di due artisti che con la loro novità pittorica, acquisita frequentando i luoghi più prosperi del tempo, hanno decisamente segnato l’arte rinascimentale ed in particolar modo, caratterizzato quella dell’Alta Valle del Tevere. Attraverso le opere e gli affreschi di Bartolomeo Caporali, Papacello e Berto di Giovanni, si delineeranno le caratteristiche artistiche di Pietro Perugino e Luca Signorelli e come la presenza delle loro fiorenti botteghe abbia contraddistinto l’arte altotiberina dell’epoca.

Le domeniche pomeriggio, a partire dal mese di aprile, e solo su prenotazione (al solo costo di 7€ a partecipante), sarà possibile partecipare ad ARTISTA PER UN GIORNO!: un laboratorio di arte sulla tecnica dell’affresco e della tempera su tavola.

Dopo una visita allo spazio museale per illustrare le opere esposte, si analizzeranno le varie tecniche di esecuzione delle stesse permettendo di conoscere e sperimentare due delle tecniche artistiche più antiche, durature ed affascinanti della storia dell’arte: la tecnica dell’affresco e della tempera su tavola. Dalla scelta del soggetto all’analisi e sperimentazione della sinopia, alla tecnica dello spolvero e del carboncino per trasferire il disegno preparatorio sul supporto. I partecipanti, dopo aver preparato i pigmenti di origine naturale, si cimenteranno nella pittura del manufatto, come dei veri e propri artisti!

Il sabato pomeriggio alle ore 16.00, sarà dedicato ai più piccoli con un laboratorio artistico (al solo costo di 3€ a partecipante) dedicato alla tecnica del collage: UN COLLAGE ARTISTICO SU SIGNORELLI E PERUGINO!

Attraverso la tecnica del collage si dipingeranno le opere degli artisti presenti nel museo di Montone e legati ai grandi maestri Luca Signorelli e Pietro Perugino: con l’utilizzo di colla, fogli colorati, materiali vari e tanti giochi di fantasia, sarà possibile realizzare vere e proprie “opere pregiate” dai toni più fantastici e stravaganti. Si tratta di una simpatica reinterpretazione di grandi maestranze del passato attraverso il gioco, il divertimento e la più spensierata fantasia.

Si ricorda, inoltre, il consueto appuntamento ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DI MONTONE, la visita multimediale presente nella chiesa San Francesco, che approfondisce la storia di Montone, i personaggi che l’hanno contraddistinta e le sue magnifiche opere d’arte. E’ possibile partecipare al tour mattina e pomeriggio durante l’orario di apertura del museo con il semplice biglietto d’ingresso. In un contesto trecentesco, perfettamente conservato, un passato medievale si incontra con le nuove tecnologie e crea un connubio ideale che permette al visitatore di non lasciarsi sfuggire nessun prezioso particolare. In più, sempre con il biglietto del museo, è prevista anche la visita alla Pinacoteca Comunale del museo, che ha sede nell’ex convento del complesso e che raccoglie tutte le opere provenienti da edifici religiosi e storici del Borgo.

Saranno, oltretutto previste, in occasione di eventi cittadini o di festività, delle Aperture Straordinarie Serali dalle 21 alle 23: in queste occasioni verrà aperto il portone che dà in Piazza San Francesco per permettere ai visitatori l’accesso nel chiostro e la possibilità di visitare la Chiesa di San Francesco con il biglietto ridotto di 2 euro (compreso anche il percorso multimediale).