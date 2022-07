Ventennale della Biblioteca delle Nuvole, a Palazzo della Penna la mostra sul fumetto Diabolik - 60 anni in nero

Per festeggiare nel migliore dei modi i primi venti anni di attività della Biblioteca delle Nuvole, la più grande biblioteca del fumetto in Italia, si preparano in città una serie di eventi e iniziative.

Si parte con l’inaugurazione della mostra Diabolik - 60 anni in nero, in programma presso il Museo Civico di Palazzo Penna a Perugia il 6 luglio alle 19:30.

Oltre a pubblicazioni, film, locandine, manifesti, merchandising e omaggi al Re del terrore, saranno esposte le tavole originali del grande maestro Giuseppe Palumbo e del perugino David Ferracci.

La mostra sarà visitabile dal 7 luglio al 20 agosto 2022. Palazzo della Penna è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, ad eccezione dei lunedì del mese di luglio.

La mostra è a cura della Biblioteca delle Nuvole e di Munus - Arts & Culture, con il supporto e la collaborazione de Lo Spazionauta e della casa editrice Astorina. Con il patrocinio del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia.

Chi è Diabolik

Diabolik è uno dei personaggi più iconici della cultura italiana del '900. Creato nel 1962 da due sorelle all’avanguardia - Angela e Luciana Giussani - e protagonista dell'omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina, è diventato presto fenomeno di costume e antesignano del genere del fumetto nero italiano.

Diabolik ha raggiunto la celebrità e un successo pluridecennale anche grazie ad una serie di intuizioni e alla capacità di sapersi evolvere ai cambiamenti della società. Anzitutto, l'idea di trasporre in albo a fumetti le caratteristiche tipiche dei feuilleton francesi d'inizio secolo, romanzi che avevano per protagonisti ladri geniali e gentiluomini come Fantomas e Lupin. Poi, la scelta del formato tascabile, per permettere ai pendolari di portare comodamente l'albo con sé durante le trasferte. Infine, l'introduzione dell'affascinante Eva Kant come compagna di vita e di crimine, immagine speculare al femminile e coprotagonista della serie a fumetti.