Un tris d’eccezione (pittura, scultura, fotografia) in mostra alla Rocca di Umbertide. Curata da Emidio De Albentiis, l’esposizione propone opere di Paolo Ballerani, Fausto Minestrini e Pietro Marchioni.

Tre giganti nel campo dell’arte, declinata in forme diverse e complementari. Ma tutte animate dalla persuasa condivisione di una chiara tendenza alla ricerca.

Ballerani, pittore e scultore, ha svolto per anni un’apprezzata attività nel campo delle installazioni che lo ha portato in Italia e nel mondo per musei, gallerie, esposizioni di ogni genere. Una creatività inesausta, uno spiccato senso estetico, unito a una costante volontà di sperimentazione, insieme all’inventio di tecniche originali, ne fanno un solido punto di riferimento per il mondo museale.

Fausto Minestrini, riconosciuto Maestro e apprezzato docente, ha elaborato originali percorsi creativi che affidano il flusso di emozioni alla potenza cromatica e alla genialità compositiva.

Pietro Marchioni nasce pittore e sperimentatore di tecniche e materiali. Il suo prodotto d’arte sfugge alle definizioni tradizionalmente intese, collocandosi in àmbiti polimaterici di densa e imprevedibile espressività, tra efficaci geometrismi e imprevedibili emersioni.

Una mostra che genera stupore e ammirazione. Visitabile fino all’8 gennaio.